Колишній суперник Ломаченка повертається у ринг: дата бою та чемпіонське ім'я опонента
- 14 червня у "Madison Square Garden" в Нью-Йорку Джордж Камбосос проведе бій проти Річардсона Хітчинса у ліміті першої напівсередньої ваги.
- Це буде другий бій Камбососа у новому дивізіоні та дебютний захист титулу IBF для Хітчинса, який має 19 перемог поспіль.
- Камбосос провів бій проти Василя Ломаченка, де програв у 11-му раунді, втративши титул IBO у легкій вазі.
У Нью-Йорку (США)14 червня на культовій арені "Madison Square Garden" відбудеться великий вечір боксу. У рамках боксерської події на ринг повернеться колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос.
Австралійський боксер поб'ється проти 27-річного володаря титулу IBF із США Річардсона Хітчинса. Двобій у ліміт першої напівсередньої ваги очолить вечір боксу у Нью-Йорку, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.
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Наступний суперник Камбососа
Це буде домашній бій для Хітчинсона, який проведе свій дебютний захисти чемпіонського поясу. 7 грудня 2024-го року Річардсон переміг за роздільним рішенням суддів після 12 раундів Ліама Паро з Австралії. Хітчинсон продовжив свою переможну серію, яка складає 19 поспіль поєдинків (7 – нокаутом).
Для Камбососа наступний бій стане другим у новому дивізіоні. Вперше він побився у цій вазі 22 березня 2025-го року, коли здолав маловідомого земляка Джейка Віллі (одноголосне рішення суддів).
Після цієї перемоги у статистиці 31-річного австралійця 22 перемоги (10 – нокаутом) при 3-х поразках у 25-ти боях.
Нагадаємо, що у травні минулого року Камбосос провів бій проти Василя Ломаченка. Поєдинок закінчився в 11-му чемпіонському раунді, коли Джордж був відправлений у нокаут. Ломаченко завдяки перемозі відібрав пояс IBO у легкій вазі, яким володів австралієць, та завоював титул IBF.