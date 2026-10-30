Зірка боксу чесно відповів, як ставиться до Усика

Колишній абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль "Канело" Альварес розповів про підготовку до майбутнього поєдинку з Крістіаном Мбіллі. Також мексиканець поділився подробицями співпраці з командою українського боксера Олександра Усика.

За його словами, він вирішив провести тренувальний табір на базі Усика в іспанській Гандії, щоб адаптуватися до часового поясу. Про це повідомляє Boxing Arabia.

Канело розповів про спільні тренування з Усиком

Під час підготовки команда українця долучилася до тренувального процесу та допомагала наставнику Альвареса Едді Рейносо.

"Ми завжди спілкуємося одне з одним. Ми добре ставимося одне до одного. Я хотів приїхати й тренуватися в цьому залі, щоб адаптуватися до часового поясу. Його команда почала допомагати мені з тренувальним процесом, допомагати Едді, моєму тренеру: підказували, що потрібно робити. Наприклад: "Тобі потрібно завдавати більше ударів" або "Зроби ось це". Ми працювали разом і провели дуже хорошу роботу" – розповів Канело.

Наступний поєдинок Альвареса відбудеться 31 жовтня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Його суперником стане непереможний француз Крістіан Мбіллі, який володіє титулом чемпіона світу за версією WBC у другій середній вазі. Саме цей пояс буде на кону.

Для Канело майбутній бій стане можливістю повернутися на чемпіонський рівень після поразки від американця Теренса Кроуфорда у вересні 2025 року. Тоді мексиканець поступився одностайним рішенням суддів і втратив статус абсолютного чемпіона світу.

Загалом за професійну кар'єру Альварес зазнав трьох поразок. Окрім Кроуфорда, він програвав Флойду Мейвезеру у 2013 році та Дмитру Біволу у 2022-му.

Цікаво, що Усик також особисто відвідає поєдинок, аби наживо підтримати мексиканця у важливому протистоянні з Мбіллі.