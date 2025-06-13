"Знову втратить свідомість": колишній чемпіон світу назвав боксера, якого має уникати Джошуа

Ентоні Джошуа відновлюється після травми та готується до повернення на ринг. Головною метою британського боксера є повернення на вершину надважкого дивізіону.

Карл Фроч висловився щодо Ей Джея та його майбутніх боїв. Зокрема, колишній чемпіон світу назвав боксера, з яким не варто битись британцю, повідомляє 24 канал із посиланням на Froch On Fighting.

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Фроч дав пораду Джошуа

Карл Фроч дав пораду Ентоні Джошуа перед поверненням на ринг. Колишній чемпіон світу наголосив, що британець має забути про реванш із Даніелем Дюбуа.

Фроч пояснив, чому Ей Джей не повинен знову битись з "Динамітом". На його думку, він не зможе здобути перемогу через певні причини.

Ще один бій проти Дюбуа – забудьте про це. Даніель його знову розчавить. Ентоні не зможе перемогти. Джошуа до смерті злякається отримати удар по підборіддю, а коли він його пропустить, то знову втратить свідомість,

– сказав Фроч.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа бився з Даніелем Дюбуа восени 2024 року. У тому поєдинку "Динаміт" знищив Ей Джея, відправивши суперника у нокаут у п'ятому раунді.

Раніше Едді Хірн, промоутер Джошуа, назвав кількість поєдинків свого підопічного, які мають відбутись у 2025 році.