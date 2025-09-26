Колишній чемпіон світу з боксу Карч Фроч висловився про Джейка Пола перед його боєм проти Джервонти Девіса. Ексбоксер публічно принизив та знецінив боксерські навички потенційного суперника Олександра Усика.

Карл Фроч впевнений, що Джейк Пол не матиме жодного шансу у протистоянні проти Джервонти Девіса. На думку колишнього чемпіона, боксер-блогер не зможе шокувати володаря поясу WBA у легкій вазі, передає 24 Канал із посиланням на FightNews.

Що Фроч думає про Пола та його шасни у бою проти Девіса?

Колишній британський боксер назвав Джервонту Девіса одним із найкращих у рингу. За словами Фроча, різниця у габаритах не буде мати значення у цьому протистоянні.

Я думаю, якби Девіс захотів, він би взагалі не пропустив жодного удару. Він великий боєць. Один із найкращих. У нього неймовірний талант. Немає жодного шансу, що Джейк Пол зможе його зачепити. Різниця в габаритах не має значення, він повільніший. Джейк Пол не боксер. Він клоун на сцені. Він нікчема, він не вміє битися. Узагалі не вміє. Він абсолютно жалюгідний. Тому, коли він вийде проти Джервонти Девіса, Девіс просто буде гратися з ним,

– заявив Фроч.

Що відомо про бій Пол – Девіс?