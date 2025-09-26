Карл Фроч впевнений, що Джейк Пол не матиме жодного шансу у протистоянні проти Джервонти Девіса. На думку колишнього чемпіона, боксер-блогер не зможе шокувати володаря поясу WBA у легкій вазі, передає 24 Канал із посиланням на FightNews.
Читайте також "Дивитиметься весь світ": промоутер Пола приголомшив заявою про популярність бою проти Усика
Що Фроч думає про Пола та його шасни у бою проти Девіса?
Колишній британський боксер назвав Джервонту Девіса одним із найкращих у рингу. За словами Фроча, різниця у габаритах не буде мати значення у цьому протистоянні.
Я думаю, якби Девіс захотів, він би взагалі не пропустив жодного удару. Він великий боєць. Один із найкращих. У нього неймовірний талант. Немає жодного шансу, що Джейк Пол зможе його зачепити. Різниця в габаритах не має значення, він повільніший. Джейк Пол не боксер. Він клоун на сцені. Він нікчема, він не вміє битися. Узагалі не вміє. Він абсолютно жалюгідний. Тому, коли він вийде проти Джервонти Девіса, Девіс просто буде гратися з ним,
– заявив Фроч.
Що відомо про бій Пол – Девіс?
- Поєдинок запланований на 14 листопада 2025 року та відбудеться у Маямі. Хоча спершу бій повинен був відбутись в Атланті.
- Це буде виставкове протистояння. Однак будуть присутні професійні судді та навіть визначать переможця поєдинку.
- Під час битви поглядів Джейк висміяв свого наступного суперника через різницю у габаритах.
- Востаннє Джервонта Девіс виходив у ринг 1 березня 2025 року, коли сенсаційно не переміг свого земляка Ламонта Роуча, розписавши нічию у Нью-Йорку. За спиною "Танка" 31-н бій, у яких він здобув 30 перемог (28 – нокаутом) при одній мировій.
- Джейк Пол у своєму крайньому бою здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Пол-молодший оформив 12 перемог (7 – нокаутом) та зазнав однієї поразки у 13-ти проведених поєдинках.
- Промоутерська компанія Most Valuable Promotions повідомляла, що максимальна допустима вага для цього поєдинку становитиме 88,5 кілограма. Сам виставковий бій пройде у форматі 10-ти раундів по три хвилини.