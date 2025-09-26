Карл Фроч уверен, что Джейк Пол не будет иметь ни одного шанса в противостоянии против Джервонты Дэвиса. По мнению бывшего чемпиона, боксер-блогер не сможет шокировать обладателя пояса WBA в легком весе, передает 24 Канал со ссылкой на FightNews.
Что Фроч думает о Поле и его шасны в бою против Дэвиса?
Бывший британский боксер назвал Джервонту Дэвиса одним из лучших в ринге. По словам Фроча, разница в габаритах не будет иметь значения в этом противостоянии.
Я думаю, если бы Дэвис захотел, он бы вообще не пропустил ни одного удара. Он великий боец. Один из лучших. У него невероятный талант. Нет ни одного шанса, что Джейк Пол сможет его зацепить. Разница в габаритах не имеет значения, он медленнее. Джейк Пол не боксер. Он клоун на сцене. Он ничтожество., он не умеет драться. Вообще не умеет. Он абсолютно жалок. Поэтому, когда он выйдет против Джервонты Дэвиса, Дэвис просто будет играть с ним,
– заявил Фроч.
Что известно о бое Пол – Дэвис?
- Поединок запланирован на 14 ноября 2025 года и состоится в Майами. Хотя сначала бой должен был состояться в Атланте.
- Это будет выставочное противостояние. Однако будут присутствовать профессиональные судьи и даже определят победителя поединка.
- Во время битвы взглядов Джейк высмеял своего следующего соперника из-за разницы в габаритах.
- Последний раз Джервонта Дэвис выходил в ринг 1 марта 2025 года, когда сенсационно не победил своего земляка Ламонта Роуча, расписав ничью в Нью-Йорке. За спиной "Танка" 31-н бой, в которых он одержал 30 побед (28 – нокаутом) при одной мировой.
- Джейк Пол в своем крайнем бою одолел Хулио Сезара Чавеса-младшего. Пол-младший оформил 12 побед (7 – нокаутом) и потерпел одно поражение в 13-ти проведенных поединках.
- Промоутерская компания Most Valuable Promotions сообщала, что максимальный допустимый вес для этого поединка составит 88,5 килограмма. Сам выставочный бой пройдет в формате 10-ти раундов по три минуты.