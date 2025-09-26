Карл Фроч уверен, что Джейк Пол не будет иметь ни одного шанса в противостоянии против Джервонты Дэвиса. По мнению бывшего чемпиона, боксер-блогер не сможет шокировать обладателя пояса WBA в легком весе, передает 24 Канал со ссылкой на FightNews.

Что Фроч думает о Поле и его шасны в бою против Дэвиса?

Бывший британский боксер назвал Джервонту Дэвиса одним из лучших в ринге. По словам Фроча, разница в габаритах не будет иметь значения в этом противостоянии.

Я думаю, если бы Дэвис захотел, он бы вообще не пропустил ни одного удара. Он великий боец. Один из лучших. У него невероятный талант. Нет ни одного шанса, что Джейк Пол сможет его зацепить. Разница в габаритах не имеет значения, он медленнее. Джейк Пол не боксер. Он клоун на сцене. Он ничтожество., он не умеет драться. Вообще не умеет. Он абсолютно жалок. Поэтому, когда он выйдет против Джервонты Дэвиса, Дэвис просто будет играть с ним,

– заявил Фроч.

Что известно о бое Пол – Дэвис?