Українка задушливим прийомом перемогла ексчемпіонку Bellator у першому раунді: ефектне відео

У ніч проти 12 квітня відбулись чвертьфінальні бої PFL 2025 World Tournament в Орландо, США. В одному з поєдинків престижного турніру Катерина Шакалова билась проти Джуліани Веласкес.

Українська бійчиня у ефектному стилі здолала досвідчену бразилійку. Сутичка між Катериною Шакаловою та Джуліаною Валескас завершилась достроково, пише 24 канал. Читайте також Українець ефектно нокаутував суперника у першому раунді: потужне відео Як Шакалова перемогла Веласкес Українка закрила питання переможця поєдинку у першому раунді. Шакалова успішно виконала тейк-даун і перевела бій в партер, де не залишила шансів ексчемпіонці Bellator. Катерина Шакалова після боротьби на канвасі октагону вийшла переможницею. Українська бійчиня задушливим прийомом змусила бразилійку Джуліану Веласкес капітулювати. Шакалова "задушила" Веласкес: дивіться відео У результаті Катерина Шакалова пробилась у наступний раунд турніру. Українська бійчиня у півфіналі PFL 2025 битиметься проти Джени Бішоп.