Українка задушливим прийомом перемогла ексчемпіонку Bellator у першому раунді: ефектне відео
- Катерина Шакалова перемогла Джуліану Веласкес у першому раунді, використавши задушливий прийом.
- Шакалова пройшла до півфіналу турніру PFL 2025, де зустрінеться з Дженою Бішоп.
У ніч проти 12 квітня відбулись чвертьфінальні бої PFL 2025 World Tournament в Орландо, США. В одному з поєдинків престижного турніру Катерина Шакалова билась проти Джуліани Веласкес.
Українська бійчиня у ефектному стилі здолала досвідчену бразилійку. Сутичка між Катериною Шакаловою та Джуліаною Валескас завершилась достроково, пише 24 канал.
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Як Шакалова перемогла Веласкес
Українка закрила питання переможця поєдинку у першому раунді. Шакалова успішно виконала тейк-даун і перевела бій в партер, де не залишила шансів ексчемпіонці Bellator.
Катерина Шакалова після боротьби на канвасі октагону вийшла переможницею. Українська бійчиня задушливим прийомом змусила бразилійку Джуліану Веласкес капітулювати.
Шакалова "задушила" Веласкес: дивіться відео
У результаті Катерина Шакалова пробилась у наступний раунд турніру. Українська бійчиня у півфіналі PFL 2025 битиметься проти Джени Бішоп.