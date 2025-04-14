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Fight News 24 Змішані єдиноборства Українка задушливим прийомом перемогла ексчемпіонку Bellator у першому раунді: ефектне відео
14 квітня, 09:42
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Українка задушливим прийомом перемогла ексчемпіонку Bellator у першому раунді: ефектне відео

Єгор Торяник
Основні тези
  • Катерина Шакалова перемогла Джуліану Веласкес у першому раунді, використавши задушливий прийом.
  • Шакалова пройшла до півфіналу турніру PFL 2025, де зустрінеться з Дженою Бішоп.

У ніч проти 12 квітня відбулись чвертьфінальні бої PFL 2025 World Tournament в Орландо, США. В одному з поєдинків престижного турніру Катерина Шакалова билась проти Джуліани Веласкес.

Українська бійчиня у ефектному стилі здолала досвідчену бразилійку. Сутичка між Катериною Шакаловою та Джуліаною Валескас завершилась достроково, пише 24 канал.

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Як Шакалова перемогла Веласкес

Українка закрила питання переможця поєдинку у першому раунді. Шакалова успішно виконала тейк-даун і перевела бій в партер, де не залишила шансів ексчемпіонці Bellator.

Катерина Шакалова після боротьби на канвасі октагону вийшла переможницею. Українська бійчиня задушливим прийомом змусила бразилійку Джуліану Веласкес капітулювати.

Шакалова "задушила" Веласкес: дивіться відео

У результаті Катерина Шакалова пробилась у наступний раунд турніру. Українська бійчиня у півфіналі PFL 2025 битиметься проти Джени Бішоп.