Неймовірна Катерина Усик опублікувала звабливі фото у чорно-білих тонах

Олександр Усик влітку цього року битиметься проти Даніеля Дюбуа. Наразі український чемпіон готується до пекельного поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

Тоді як його дружина Катерина Усик продовжує тішити шанувальників. Кохана українського чемпіона в інстаграмі поділилась ефектними світлинами, повідомляє 24 канал.

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Розкішна Катерина Усик

Катерина Усик взяла участь у новій фотосесії. Дружина Олександра Усик радо поділилась світлинами зі своїми шанувальниками.

Кохана українського чемпіона опублікувала фото у чорно-білих тонах. Для свого образу Катерина обрала стильну чорну сукню та підбори, а також використала пояс з масивною бляхою.

Катерина Усик опублікувала ефектні світлини / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Офіційна дата поєдинку 19 липня 2025 року.