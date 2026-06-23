У цьому матеріалі 24 Канал зібрав різноманітні спогади родини Усиків про те, якою, зокрема, Катерина була в молодості. Як і під впливом чого формувалась її особистість.

До теми 5 фактів про Катерину Усик, яких ви не знали

Як Катерина Усика познайомилась із Олександром?

Катерина Усик познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком ще в школі. Їй тоді було 14 років, а йому 15 років. Її дівочим прізвищем була Хмелевська. Вона народилась у Росії, втім батьки ще в її дитинстві переїхали до Криму, тож, у школу вона пішла в Сімферополі.

Стосунки між Катериною й Олександром пройшли складні етапи. Молода дівчина не підпускала боксера до себе близько. Він був не більше, ніж другом. Умовити піти її на побачення Олександр зміг тільки за умови, що він переможе у своєму боксерському поєдинку.

Як склалось життя молодят після одруження?

У 2009 році пара одружилась. Вони жили в Криму. У 2012 році Олександр здобув золото Олімпіади, але сім'я продовжувала життя в Сімферополі. Катерина Усик пригадувала, як вони жили в Криму, як ходили там на море, займались спортом, гуляли.

Після анексії Криму на плечі молодої Катерини лягло випробування переїзду й облаштування нової оселі у Ворзелі в Київській області. Дівчина тоді саме відходила від третіх пологів, намагалась привести до ладу своє тіло, а старша донька Усиків саме пішла в перший клас.