В этом материале "24 Канал" собрал различные воспоминания семьи Усиков о том, какой, в частности, была Екатерина в молодости, а также о том, как и под чьим влиянием формировалась её личность.

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Как Екатерина Усик познакомилась с Александром?

Екатерина Усик познакомилась со своим будущим мужем ещё в школе. Ей тогда было 14 лет, а ему — 15. Её девичья фамилия была Хмелевская. Она родилась в России, однако родители ещё в её детстве переехали в Крым, поэтому в школу она пошла в Симферополе.

Отношения между Екатериной и Александром прошли через сложные этапы. Молодая девушка не подпускала боксёра к себе близко. Он был для неё не более чем другом. Уговорить её пойти на свидание Александр смог только при условии, что он победит в своём боксёрском поединке.

Как сложилась жизнь молодоженов после свадьбы?

В 2009 году пара поженилась. Они жили в Крыму. В 2012 году Александр завоевал золото Олимпиады, но семья продолжала жить в Симферополе. Екатерина Усик вспоминала, как они жили в Крыму, как ходили там на море, занимались спортом, гуляли.

После аннексии Крыма на плечи молодой Екатерины легло испытание в виде переезда и обустройства нового дома в Ворзеле в Киевской области. Девушка тогда как раз восстанавливалась после третьих родов, пыталась привести в порядок своё тело, а старшая дочь Усиков как раз пошла в первый класс.