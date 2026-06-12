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Fight News 24 Новини боксу Скільки років Катерині Усик: вік, біографія та маловідомі факти про дружину чемпіона
12 червня, 23:06
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Скільки років Катерині Усик: вік, біографія та маловідомі факти про дружину чемпіона

Олександра Власова

Дружині відомого українського боксера Олександра Усика, Катерині, наразі 38 років. Жінка народилася 15 травня 1988 року та нещодавно відсвяткувала свій день народження.

У святковій публікації в інстаграм Катерина Усик поділилася особистою історією свого появи на світ. Як з'ясувалося, вона народилася значно раніше запланованого терміну і важила всього 1200 грамів. Лікарі ретельно доглядали за нею протягом перших трьох місяців життя, поки дівчинка не зміцніла.

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Як познайомилися Олександр та Катерина Усики?

З Олександром Катерина познайомилася ще під час навчання у школі міста Сімферополь. Їхні стосунки розпочалися у підлітковому віці: майбутньому чемпіону тоді було 15 років, а його обраниці – 14. Офіційно пара побралася у 2009 році.

Наразі подружжя виховує чотирьох дітей:

  • 16-річну доньку Єлизавету

  • 13-річного сина Кирила

  • 11-річного сина Михайла

  • Наймолодшу доньку Марію, яка народилася у січні 2024 року

Де родина живе зараз?

Катерина залишається в Україні та разом із доньками мешкає у родинному будинку в Київській області. Сини Кирило й Михайло від початку повномасштабного вторгнення проживають разом із бабусею та дідусем в Іспанії, де професійно займаються дзюдо.

Дружина традиційно залишається головною опорою боксера. Вона регулярно супроводжує чоловіка на поєдинках і емоційно підтримувала Олександра в рингу під час його нещодавнього тріумфального бою проти Ріко Верховена.