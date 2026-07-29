Утім деякі подробиці довкола сімейної ідилії родини Усикі оповиті таємницями, але деякі з них відкрили в шоу "Тур зірками". А ще в родині Усиків є цікаві сімейні традиції, які допомагають їм у вихованні дітей.

Чому Катерина дала другий шанс і чому готова легко піти від Олександра

Пара розповідала, що ніколи не думала про розлучення, але були моменти, коли їхні стосунки були під загрозою. Це сталось у 2012 році, коли Олександр виграв Олімпіаду. Тоді він майже не бував удома, а коли повертався, то вважав, що все добре.

Тоді Катерина твердо сказала чоловіку, що такий партнер їй не потрібен, чим швидко повернула боксера з небес на землю. Зараз вона також із легкістю говорить, що готова кинути чоловіка, якщо він зробить їй боляче, бо себе вона любить і поважає більше.

Чим Катерина Усик заробляє на життя

Катерина Усик не живе в тіні чоловіка та на його гроші. У неї й власні доходи. З її слів, у неї є компанія, що займається нерухомістю. Вона купує житлові та нежитлові приміщення в Україні, переважно в Києві, а потім здає їх в оренду чи продає дорожче.

Цікаво, що Катерина зовсім не прагне публічності. Вона хоче тихо займатись своїми справами, родиною, дітьми. Працює вона тільки з перевіреними людьми та завжди застерігає Олександра від сумнівних пропозицій співпраці.

Чому сини Усиків живуть за кордоном

Сини родини Усиків живуть не в Україні, а в Іспанії, разом із батьками Катерини. Таке рішення в сім'ї ухвалили для полегшення материнства та безпеки. Щоправда, жінка говорить, що якби їй до війни сказали, що її хлопці так рано почнуть жити окремо від неї, вона б ніколи не повірила.

На початку війни подружжя постійно хотіло забрати хлопчиків назад. Однак потім Катерина завагітніла та зрозуміла, що одній в Україні з чотирма дітьми їй буде важко, оскільки Олександр часто на тренуваннях. У родини є няня, але вона працює лише з 10 ранку до 20 вечора, а вночі Катерина з дітьми сама.