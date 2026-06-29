У цьому матеріалі 24 Канал згадує найголовніші традиції родини Усиків. І зокрема те, як вони впливають на дітей Олександра та Катерини.

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Як у родині виховують повагу до свого роду?

Олександр Усик хоч і народився в Криму, його батько – з Сумщині. Тут родина Усиків жила з діда-прадіда. У селі Терни й досі стоїть хата пращурів боксера. Вони – козацького роду. Тому не дивно, що Олександр Усик у своїх боях робить багато відсилок до козацьких часів.

Зокрема, раніше він виходив на ринг під пісню "Їхали козаки". Потім змінив її на "Браття". Сам же неодноразово з'являвся в образі козака чи отамана. Повагу до свого козацького роду Усик намагається передати й своїм дітям.

Чи всі в родині Усиків займаються спортом?

Любов до спорту – ще одна традиція в родині Усиків. Старша донька боксера Єлизавета, зокрема, не хоче виїжджати з Києва в безпеку за кордон, оскільки тут живуть її друзі й тут вона займається спортом. Сини боксера також займаються єдиноборствами, щоправда не боксом, а дзюдо.

Цим видом спорту вони займаються в Іспанії. Вони успадкували чемпіонські гени батька, бо вже можуть похизуватись перемогами на своєму юнацькому рівні. Усик нерідко відвідує тренування своїх дітей. А ось найменшій донечці Усиків Марії всього 2 роки, й звісно, поки спортом вона не займається.

Чому Усики відпочивають завжди разом?

Спільний відпочинок – ще одна традиція родини Усиків. Попри щільний графік кожного члена родини, сім'я має відпочивати разом. Зокрема, про це свідчать постійні фотосети родини з відпочинку, наприклад, на природі чи в інших країнах.

Олександр Усик постійно говорить про те, наскільки цінною для нього є його родина. Коли його неодноразово запитували про завершення кар'єри, він говорив, що це дасть йому змогу більше часу проводити з родиною, який Усик їй завинив.