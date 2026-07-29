Впрочем, некоторые подробности вокруг семейной идиллии семьи Усики окутаны тайнами, но некоторые из них открыли в шоу "Тур звездами" . А еще в семье Усиков есть интересные семейные традиции, помогающие им в воспитании детей.

Почему Екатерина дала второй шанс и почему готова легко уйти от Александра

Пара рассказывала, что никогда не думала о разводе, но были моменты, когда их отношения были под угрозой. Это произошло в 2012 году, когда Александр выиграл Олимпиаду. Тогда он почти не бывал дома, а когда возвращался, считал, что все хорошо.

Тогда Екатерина твердо сказала мужчине, что такой партнер ей не нужен, чем быстро свернула боксера с небес на землю. Сейчас она также с легкостью говорит, что готова бросить мужчину, если он сделает ей больно, потому что она себя любит и уважает больше.

Чем Екатерина Усик зарабатывает на жизнь

Екатерина Усик не живет в тени мужчины и на его деньги . У нее и собственные доходы. По ее словам, у нее есть компания, занимающаяся недвижимостью. Она покупает жилые и нежилые помещения в Украине, преимущественно в Киеве, а затем сдает их в аренду или продает подороже.

Интересно, что Екатерина совсем не стремится к публичности. Она хочет тихо заниматься своими делами, семьей, детьми. Работает она только с проверенными людьми и всегда предостерегает от сомнительных предложений сотрудничества.

Почему сыновья Усиков живут за границей

Сыновья семьи Усиков живут не в Украине, а в Испании, вместе с родителями Екатерины. Такое решение в семье было принято для облегчения материнства и безопасности. Правда, женщина говорит, что если бы ей до войны сказали, что ее ребята так рано начнут жить отдельно от нее, она никогда бы не поверила.

В начале войны супруги постоянно хотели забрать мальчиков обратно. Однако потом Екатерина забеременела и поняла, что одной в Украине с четырьмя детьми ей будет тяжело, поскольку Александр часто на тренировках. У семьи есть няня, но она работает только с 10 утра до 20 вечера, а ночью Екатерина с детьми одна.