Американський боксер назвав бажаного суперника. Новоспечений чемпіон світу хоче побитись проти бійця, який майже здолав непереможеного Джервонту Девіса, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 2024.

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З ким хоче битись Девіс

Кейшон Девіс поділився планами щодо наступних поєдинків. Чемпіона світу WBO вразив Ламонт Роуч, який бився проти Джервонти Девіса.

Американець не проти зустрітись зі своїм земляком. Кейшон Девіс вважає, що Ламонт Роуч заслужив битись проти нього.

Він беззаперечно пробився у топові позиції, щоб зустрітися зі мною. Ламонт, ти зробив свою роботу і заслужив право бути на рингу з таким чемпіоном світу, як я. Я б із задоволенням побився з тобою,

– наголосив Кейшон.

Нагадаємо, що Кейшон Девіс бився проти Дениса Берінчика 14 лютого 2025 року. Американець став новим чемпіоном світу WBO у легкій вазі, нокаутувавши українця у четвертому раунді поєдинку.

Раніше КейшонДевіс кинув виклик іншому чемпіону світу. Американський боксер хотів би побитись з Василем Ломаченком, який володіє титулом IBF у легкій вазі.