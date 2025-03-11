Американский боксер назвал желаемого соперника. Новоиспеченный чемпион мира хочет подраться против бойца, который почти одолел непобежденного Джервонту Дэвиса, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 2024.

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С кем хочет драться Дэвис

Кейшон Дэвис поделился планами относительно следующих поединков. Чемпиона мира WBO поразил Ламонт Роуч, который дрался против Джервонты Дэвиса.

Американец не против встретиться со своим земляком. Кейшон Дэвис считает, что Ламонт Роуч заслужил драться против него.

Он беспрекословно пробился в топовые позиции, чтобы встретиться со мной. Ламонт, ты сделал свою работу и заслужил право быть на ринге с таким чемпионом мира, как я. Я бы с удовольствием подрался с тобой,

– подчеркнул Кейшон.

Напомним, что Кейшон Дэвис дрался против Дениса Беринчика 14 февраля 2025 года. Американец стал новым чемпионом мира WBO в легком весе, нокаутировав украинца в четвертом раунде поединка.

Ранее КейшонДэвис бросил вызов другому чемпиону мира. Американский боксер хотел бы подраться с Василием Ломаченко, который владеет титулом IBF в легком весе.