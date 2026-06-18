Відповідно до слів Рафаеля, кульмінацією цієї епохи в боксі стане бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа, який має відбутися восени. Його слова передає iFL TV.

Дивіться також "Має викласти 10 або 50 мільйонів": відомий боксер назвав умову для наступного бою Усика

Усик відмовиться від бою проти Кабаєла

"Ера Усика, у якій були Джошуа, Вайлдер, Ф'юрі та інші більш досвідчені бійці, по суті, підійде до кінця, коли Ф'юрі та Джошуа нарешті зустрінуться", – сказав журналіст.

Ба більше, інсайдер припускає, що 39-річний українець відмовиться від обов'язкового поєдинку проти офіційного претендента на титул WBC Агіта Кабаєла.

Хоча Усик все ще чемпіон, він щойно провів бій із кікбоксером. Він не б'ється з обов'язковими претендентами. Я не здивуюсь, якщо він вирішить зайнятися чимось іншим замість бою з Кабаєлом,

– сказав Рафаель.

Він пригадав, що напередодні Усик був на турнірі UFC у Вашингтоні та опублікував у своїх соцмережах кілька фотографій із президентом США Дональдом Трампом.

"Тож подивимося, чи не зробить він щось разом із ними. Також пам'ятайте, що він не має контракту з промоутером. Він провів свої останні бої з Туркі. Але кінець ери близький, ось у чому суть", – резюмував Рафаель.

Що далі для Усика

Кар'єра Олександра Усика в професійному боксі підходить до завершення. Українець планує провести ще два бої, після чого збирається залишити ринг.

Якуб Хицький, спеціаліст з фізичної підготовки боксера, зазначив, що основне завдання команди – підготувати Усика до моменту прощання з професійним спортом. За його словами, чемпіон має завершити кар'єру з бездоганним рекордом, без жодної поразки.

При цьому Хицький відкинув звинувачення, що нинішнє оточення Усика штучно затягує його кар'єру та вводить спортсмена в оману стосовно його реальних можливостей.

Нагадаємо, попередній бій Усика відбувся 24 травня і завершився перемогою над Ріко Верховеном.