18-річну українку назвали спортсменкою року

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Макогоненко повідомила, що стала спортсменкою року на своїй сторінці в інстаграмі, опублікувавши кілька фото з офіційної церемонії.

Макогоненко стала чемпіонкою світу

"Щиро дякую за таку високу оцінку моєї праці та за визнання мене спортсменкою року в Україні. Продовжуємо працювати далі", – сказала боксерка.

До уваги! Премію заснувала українська меценатка Анна Буткевич. Цьогорічна церемонія зібрала майже 1,5 тисячі гостей. Нагородами відзначили людей, які своєю працею, талантом і відданістю роблять внесок у майбутнє України.

Нагадаємо, 18-річна Макогоненко у жовтні перемогла на чемпіонату світу з боксу 2026 серед спортсменів до 19 років. У фіналі вона здолала представницю Китаю Сіруй Ян. Поєдинок пройшов у ваговій категорії 54 кілограми.

У квітні Кіра стала чемпіонкою України в аналогічній ваговій категорії. У фіналі турніру боксерка здолала Дар'ю Лягоцьку.

Також вона нещодавно виграла свій дебютний поєдинок у професійному боксі. У межах вечора боксу Usyk 17 Promotions Rising Stars, який відбувся 21 березня, Макогоненко одноголосним рішенням суддів перемогла свою землячку Поліну Довгінку.