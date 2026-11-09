18-летнюю украинку назвали спортсменкой года

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Макогоненко сообщила, что стала спортсменкой года, на своей странице в инстаграме, опубликовав несколько фотографий с официальной церемонии.

Макогоненко стала чемпионкой мира

"Искренне благодарю за такую высокую оценку моего труда и за признание меня спортсменкой года в Украине. Продолжаем работать дальше", – сказала боксерша.

Обратите внимание! Премию учредила украинская меценатка Анна Буткевич. Церемония этого года собрала почти 1,5 тысячи гостей. Наградами отметили людей, которые своим трудом, талантом и преданностью вносят вклад в будущее Украины.

Напомним, 18-летняя Макогоненко в октябре победила на чемпионате мира по боксу среди спортсменов до 19 лет среди спортсменов до 19 лет. В финале она одолела представительницу Китая Сируй Ян. Поединок прошел в весовой категории 54 килограмма.

В апреле Кира стала чемпионкой Украины в аналогичной весовой категории. В финале турнира боксерша победила Дарью Лягоцкую.

Также она недавно выиграла свой дебютный поединок в профессиональном боксе. В рамках боксерского вечера Usyk 17 Promotions Rising Stars, который состоялся 21 марта, Макогоненко единогласным решением судей победила свою землячку Полину Довгинку.