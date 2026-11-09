18-річну українку назвали спортсменкою року

Українська боксерка Кіра Макогоненко стала спортсменкою року за версією премії Golden Glove. Харків'янку відзначили під час шостої церемонії Golden Glove ("Рука допомоги").

Макогоненко повідомила, що стала спортсменкою року на своїй сторінці в інстаграмі, опублікувавши кілька фото з офіційної церемонії.

Макогоненко стала чемпіонкою світу

"Щиро дякую за таку високу оцінку моєї праці та за визнання мене спортсменкою року в Україні. Продовжуємо працювати далі", – сказала боксерка.

До уваги! Премію заснувала українська меценатка Анна Буткевич. Цьогорічна церемонія зібрала майже 1,5 тисячі гостей. Нагородами відзначили людей, які своєю працею, талантом і відданістю роблять внесок у майбутнє України.

Нагадаємо, 18-річна Макогоненко у жовтні перемогла на чемпіонату світу з боксу 2026 серед спортсменів до 19 років. У фіналі вона здолала представницю Китаю Сіруй Ян. Поєдинок пройшов у ваговій категорії 54 кілограми.

У квітні Кіра стала чемпіонкою України в аналогічній ваговій категорії. У фіналі турніру боксерка здолала Дар'ю Лягоцьку.

Також вона нещодавно виграла свій дебютний поєдинок у професійному боксі. У межах вечора боксу Usyk 17 Promotions Rising Stars, який відбувся 21 березня, Макогоненко одноголосним рішенням суддів перемогла свою землячку Поліну Довгінку.