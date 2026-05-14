Промоутерський дебют Усика: абсолютний чемпіон світу підтримає українську боксерку
- Олександр Усик, відомий український боксер, запропонував свою підтримку 18-річній українській боксерці Кірі Макогоненко як промоутер.
- Кіра Макогоненко отримала пропозиції від кількох відомих промоутерів, включаючи Джейка Пола та Кларіссу Шілдс, і вже дебютувала у професійному боксі на вечорі Rising Stars від Usyk 17 Promotions.
Олександр Усик поступово починає ділитися в медіа своїми планами щодо завершення кар'єри. Багато спортсменів, зокрема боксерів, після професійної діяльності присвячують себе тренерству, працюють у промоушенах або обирають зовсім інший напрямок, наприклад, бізнес.
Українська боксерка Кіра Магоконенко розпочала пошук промоутера для себе. Про доступні пропозиції та свій вибір вона розповіла на ютуб-каналі "Тайк Майсон".
Хто може стати промоутером Макогоненко?
Вона підтвердила, що отримала пропозиції від відомих промоутерів Джейка Пола, Кларісси Шілдс та Олександра Усика.
Я всім вдячна за те, що вони це все пропонують та допомагають. Олександр вже допомагав і допомагає мені та нашій команді. Я дуже вдячна за це,
– сказала Макогоненко.
Варто зазначити! Олександр Усик є професійним боксером, а не промоутером, проте він заснував і володіє власною промоутерською компанією Usyk17 Promotions.
Боксерка додала, що плануються вечори боксу, на яких вона, можливо, також вийде на ринг.
Нагадаємо, що 21 березня Макогоненко дебютувала у професійному боксі на вечорі Rising Stars від Usyk 17 Promotions.
Яка різниця? Промоутер – це конкретна особа або компанія, яка займається справами боксера, організовує його поєдинки та шукає фінансування. Промоушен же означає сам процес просування спортсмена або діяльність промоутерської компанії з підготовки та популяризації боксерського шоу.
Хто така Кіра Макогоненко?
18-річна українська боксерка з Харкова, Кіра, у 2021 році стала чемпіонкою Європи серед юніорок.
21 березня 2026 року на вечорі боксу Rising Stars вона здобула свою першу офіційну перемогу в професійному боксі, перемігши Поліну Довгіньку у чотирьохраундовому поєдинку.
У листопаді 2025 року Кіра спробувала себе в кіноіндустрії, озвучивши одну з героїнь українського дубляжу голлівудського байопіку про жіночий бокс "Королева рингу" (головну роль виконала Сідні Свіні).
У інтерв'ю для Суспільне Спорт вона розповіла, що планує поєднувати професійні виступи з аматорською кар'єрою, адже її головна мета – завоювати "золото" на Олімпійських іграх 2028 року.
Що про Макогоненко кажуть інші боксери?
- Леннокс Льюїс, легендарний британський важковаговик та ексабсолютний чемпіон світу, був вражений відео її тренувань. На ньому Кіра одночасно жонглює однією рукою, вдаряє по груші іншою та тримає рівновагу на дошці. Льюїс не втримався й поділився роликом, додавши: "Мій тренер Менні Стюард ніколи не змушував мене робити таке. Вражаюче!".
Ентоні Джошуа, колишній чемпіон світу, після одного з виставкових поєдинків особисто підійшов до Кіри. Коли вона поцікавилася його думкою про помилки у техніці, Джошуа з усмішкою відповів: "Не знаю… у тебе немає жодної помилки".