Не Джошуа: Кличко може провести бій з боксером, якого побив Усик
- Володимир Кличко розглядає можливість повернення на ринг для реваншу з Тайсоном Ф'юрі.
- Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг висловлював інтерес до організації цього поєдинку.
Володимир Кличко вкотре підігрів чутки до свого повернення у бокс, показавши фрагменти з тренування. Українцю вже навіть знайшли потенційного суперника, якого він добре знає.
Кличко-молодший нібито може провести реванш проти Тайсона Ф'юрі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fight Club 24/7.
Що відомо про реванш Кличко – Ф'юрі?
Як відомо, 49-річний українець розглядає можливість повернення на професійний ринг, щоб побити рекорд Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіоном світу в надважкій вазі.
За даними джерела, якщо Ф'юрі знову завоює чемпіонський титул після повернення на ринг, цілком можливо, що відбудеться його реванш з Кличком.
Зазначається, що голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх раніше висловлював зацікавленість в організації цього поєдинку і не відмовився від цієї ідеї.
Що відомо про повернення Кличка та Ф'юрі?
- Український боксер завершив кар'єру у 2017 році після того, як на стадіоні "Вемблі" програв Ентоні Джошуа. Після цього у ЗМІ з'являлося чимало чуток, що Володимир готує повернення на ринг. Нещодавно він вкотре показав фрагменти тренування з молодим бійцем Дмитром Ловчинським.
Як тренується Володимир Кличко: дивіться відео
- Водночас Ф'юрі після двох поразок Олександру Усику вирішив піти з боку, однак на початку 2026 року він у соцмережах оголосив про відновлення кар'єри. Хто стане суперником Тайсона – не відомо, але боксер наполегливо тренується.
- Зазначимо, що Кличко та Ф'юрі зустрічалися на ринзі у 2015 році. Тоді Тайсон сенсаційно переміг Кличка рішенням суддів та відібрав в українця чемпіонські титули.
- Очікувалося, що боксери проведуть реванш, який був прописаний у контракті на перший бій. Однак другий поєдинок зірвався через Ф'юрі, який заявляв про травми та депресію. Зрештою він вирішив завершити кар'єру, проте згодом повернувся у бокс.