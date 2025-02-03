Кличко зустрівся із потенційним суперником Усика та відкрив очі на жахіття війни в Україні

Колишній чемпіон світу за версіями WBO, IBF, IBO, WBA та The Ring Володимир Кличко наживо зустрівся із новозеландським боксером Джозефом Паркером. Українська легенда боксу під час розмови зачепив тему війни проти Росії.

Володимир Кличко розповів наступному супернику Даніеля Дюбуа, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну змінив свою прописку. Ексбоксер повернувся із Флориди у рідну країну, повідомляє 24 Канал із посиланням на DAZN.

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Розповів Паркеру про війну в Україні

Також Джозеф Паркер запитав Кличка-молодшого про ситуацію в Україні. Виявилось, що новозеландець гадав, що війна у країні Володимира почала закінчуватись, але Кличко відкрив очі Паркеру та показав фото наслідків після останніх обстрілів України.

Паркер із подивом запитав Володимира: "Скільки це може тривати?". На що отримав коротку відповідь.

Це все відбувається навколо. Там зовсім інше життя. Помирає багато людей,

– відповів Кличко-молодший.

Джозеф ще запитав Володимира, скільки часу той перебуває в Україні. Кличко розповів претенденту на титул чемпіона світу за версією IBF у хевівейті, що в Україні заборонений виїзд за кордон чоловікам, яким ще не виповнилось 60 років. Перетинати кордон можна лише у певних цілях.

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Нагадаємо, що вже 22 лютого 2025-го року Джозеф Паркер проведе бій проти Даніеля Дюбуа в Ер-Ріяді. На кону поєдинку стоятиме титул чемпіона світу за версією IBF у хевівейті, яким поки що володіє Дюбуа.

І Паркер, і Дюбуа є серед потенційних суперників Олександра Усика. Якраз переможець поєдинку Дюбуа – Паркер матиме шанс побитись із непереможним українцем.

Щодо Володимира Кличка, то з'являється все більше інформації про можливий камбек українця у ринг. Кличко-молодший хоче побити рекорд найстаршого чемпіона світу Джорджа Формана. Авторитетний журнал The Ring вже навіть анонсував повернення Володимира у профі-ринг до кінця цього 2025-го року.