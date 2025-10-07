Колишній чемпіон світу Леннокс Льюїс розповів, на кого з боксерів йому схожий Олександр Усик. Легендарний британський ексбоксер порівняв непереможного українця із іншим культовим бійцем.

Колишній абсолютний чемпіон світу у двох дивізіонах порівняв Олександра Усика зі своїм екссуперником. Мова йде про Евандера Холіфілда, інформує 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Варто дізнатись Колишній менеджер Кличків назвав місце Усика в історії боксу

Із яким боксером Льюїс порівняв Усика?

На думку Леннокса Льюїса, непереможний український чемпіон дуже схожий до Холіфілда.

Насправді Усик робить те саме, що робив колись Холіфілд. Вони дуже схожі,

– заявив Льюїс.

Раніше Леннокс зробив пораду Усику, яка стосується закінчення кар'єри Олександра. 60-річний британський ексбоксер пригадав свій відхід із профі-рингу.

Видання SecondsOut Boxing News цитувало слова Льюїса щодо того, у кого найкращі шанси перемогти Усика.

"Я вважаю, що зараз найкращі шанси перемогти Усика має Джозеф Паркер. Здається, його спеціально відсувають убік. Дайте йому шанс, він багато чекає і заслужив на це. Олександр має битися з ним наступним", – заявляв Льюїс.

До слова, Усик попросив відтермінувати перемовини щодо бою із Паркером через давню травму спини. Тому новозеландцю призначили двобій проти Фабіо Вордлі. На кону протистояння стоятиме право побитись із українським чемпіоном.

Якою є статистика Усика та Холіфілда на профі-рингу?