Льюис откровенно рассказал, на какую легенду бокса похож Усик
7 октября, 11:48
Льюис откровенно рассказал, на какую легенду бокса похож Усик

София Кулай
Основные тезисы
  • Леннокс Льюис сравнил Александра Усика с Эвандером Холифилдом, подчеркивая их сходство в стиле боя.
  • Льюис считает, что Джозеф Паркер имеет наилучшие шансы победить Усика, но бой отсрочен из-за травмы Усика.

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис рассказал, на кого из боксеров ему похож Александр Усик. Легендарный британский экс-боксер сравнил непобедимого украинца с другим культовым бойцом.

Бывший абсолютный чемпион мира в двух дивизионах сравнил Александра Усика со своим экс-соперником. Речь идет об Эвандере Холифилде, информирует 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

С каким боксером Льюис сравнил Усика?

По мнению Леннокса Льюиса, непобедимый украинский чемпион очень похож на Холифилда.

На самом деле Усик делает то же, что делал когда-то Холифилд. Они очень похожи,
– заявил Льюис.

Ранее Леннокс сделал совет Усику, который касается окончания карьеры Александра. 60-летний британский экс-боксер вспомнил свой уход с профи-ринга.

Издание SecondsOut Boxing News цитировало слова Льюиса относительно того, у кого лучшие шансы победить Усика.

"Я считаю, что сейчас лучшие шансы победить Усика имеет Джозеф Паркер. Кажется, его специально отодвигают в сторону. Дайте ему шанс, он многого ждет и заслужил на это. Александр должен драться с ним следующим", – заявлял Льюис.

К слову, Усик попросил отсрочить переговоры о бое с Паркером из-за давней травмы спины. Поэтому новозеландцу назначили поединок против Фабио Уордли. На кону противостояния будет стоять право подраться с украинским чемпионом.

Какова статистика Усика и Холифилда на профи-ринге?

  • Александр Усик в июле 2025-го во второй раз одолел Даниэля Дюбуа. Украинец довел свою победную серию до 24-х поединков подряд (15 – нокаутом). Впереди у Александра прощальный поединок.
  • Что касается Холифилда, то Эвандер провел на профи-ринге 57 боев – 44 победы (29 – нокаутом), 10 поражений, 2 ничьи и 1 поединок такой, что не состоялся (против Шермана Уильямса с Багамы).
  • Последний раз 62-летний американский экс-боксер выходил в ринг 7 мая 2011-го, когда победил Брайана Нильсена из Дании.