Епатажний друг Трампа, якого дискваліфікували, заінтригував поверненням в октагон
- Конор МакГрегор висловив бажання повернутися в октагон для здобуття "потрійної корони" і згадує Майка Тайсона як натхнення.
- Ірландець хоче провести бій проти Майкла Чендлера, називаючи це "незакінченою справою".
Вже давно була інформація, що колишній чемпіон UFC Конор МакГрегор може провести бій проти Логана Пола. Ірландський боєць вчергове заговорив про своє можливе повернення в октагон.
Епатажний боєць відреагував на ймовірний бій проти Логана Пола. Конор Макгрегор розповів, що мав дуже вигідну пропозицію, але додав, що поєдинки із ютуберами ще будуть у майбутньому, але не зараз, пише 24 Канал із посиланням на Bloody Elbow.
Варто побачити Амосов не відповів на запитання російською мовою: відео красномовного вчинку українця
МакГрегор повертається в октагон?
Ірландець додав що повертається за потрійною короною, навівши у приклад камбек у боксерський ринг Майка Тайсона. "Залізний Майк" у віці 58 років повернувся у ринг із поразки від Джейка Пола.
Я повертаюся за славою, за золотим поясом, за потрійною короною. Саме цього я прагну. А всі ці інші побічні варіанти? Подивіться на Майка Тайсона (у бою із Джейком Полом – 24 Канал) – подивіться, яким свіжим він виглядає. Він для мене натхнення,
– заявив МакГрегор.
Нагадаємо, що за спиною Конора 22 перемоги (19 – нокаутом) та 6 поразок. Востаннє проводив офіційний бій ще у липні 2021-го, коли вдруге поспіль програв американцю Дастіну Пор'є.
До слова. Вже навіть називались гонорари бійців за очну битву. Макгрегор та Пол-старший могли отримати за бій по 250 мільйонів доларів. Відзначимо, що Конор є найбагатшим бійцем в історії UFC. Його статки складають 200 мільйонів доларів.
Який бій поверне МакГрегора в октагон?
Ще навесні 2025-го Конор розповідав, заради якого бою відновить професійну кар'єру. Ірландець хоче побитись із Майклом Чендлером.
Залізний Майкл Чендлер. Незакінчена справа,
– написав МакГрегор на своїй сторінці у соцмережі Х.
Макгрегора дискваліфікували?
На початку жовтня цього року з'явилась інформація про дискваліфікацію одіозного ірландця. Протягом 2024-го року Конор декілька разів ухилявся від проходження тесту на допінг. Він своєчасно не повідомляв представникам USADA про своє місцеперебування, через що агенти не могли взяти біоматеріали у ірландського бійця.
Макгрегор міг отримати сувору 2-річну дискваліфікацію, але визнав свою помилку. Тому його усунення від змагань було скорочене до 18 місяців. Конор залишатиметься поза турнірами до 20 березня 2026 року.
Попри це ірландець хочу провести бій у рамках UFC White House, який відбудеться у липні 2026-го у Білому домі.