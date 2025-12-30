Епатажний друг Трампа, якого дискваліфікували, заінтригував поверненням в октагон

Вже давно була інформація, що колишній чемпіон UFC Конор МакГрегор може провести бій проти Логана Пола. Ірландський боєць вчергове заговорив про своє можливе повернення в октагон.

Епатажний боєць відреагував на ймовірний бій проти Логана Пола. Конор Макгрегор розповів, що мав дуже вигідну пропозицію, але додав, що поєдинки із ютуберами ще будуть у майбутньому, але не зараз, пише 24 Канал із посиланням на Bloody Elbow.

МакГрегор повертається в октагон?

Ірландець додав що повертається за потрійною короною, навівши у приклад камбек у боксерський ринг Майка Тайсона. "Залізний Майк" у віці 58 років повернувся у ринг із поразки від Джейка Пола.

Я повертаюся за славою, за золотим поясом, за потрійною короною. Саме цього я прагну. А всі ці інші побічні варіанти? Подивіться на Майка Тайсона (у бою із Джейком Полом – 24 Канал) – подивіться, яким свіжим він виглядає. Він для мене натхнення,

– заявив МакГрегор.

Нагадаємо, що за спиною Конора 22 перемоги (19 – нокаутом) та 6 поразок. Востаннє проводив офіційний бій ще у липні 2021-го, коли вдруге поспіль програв американцю Дастіну Пор'є.

До слова. Вже навіть називались гонорари бійців за очну битву. Макгрегор та Пол-старший могли отримати за бій по 250 мільйонів доларів. Відзначимо, що Конор є найбагатшим бійцем в історії UFC. Його статки складають 200 мільйонів доларів.

Який бій поверне МакГрегора в октагон?

Ще навесні 2025-го Конор розповідав, заради якого бою відновить професійну кар'єру. Ірландець хоче побитись із Майклом Чендлером.

Залізний Майкл Чендлер. Незакінчена справа,

– написав МакГрегор на своїй сторінці у соцмережі Х.

