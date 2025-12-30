Эпатажный друг Трампа, которого дисквалифицировали, заинтриговал возвращением в октагон
- Конор МакГрегор выразил желание вернуться в октагон для получения "тройной короны" и вспоминает Майка Тайсона в качестве вдохновения.
- Ирландец хочет провести бой против Майкла Чендлера, называя это "незаконченным делом".
Уже давно была информация, что бывший чемпион UFC Конор МакГрегор может провести бой против Логана Пола. Ирландский боец в очередной раз заговорил о своем возможном возвращении в октагон.
Эпатажный боец отреагировал на вероятный бой против Логана Пола. Конор Макгрегор рассказал, что имел очень выгодное предложение, но добавил, что поединки с ютуберами еще будут в будущем, но не сейчас, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloody Elbow.
МакГрегор возвращается в октагон?
Ирландец добавил что возвращается за тройной короной, приведя в пример камбэк в боксерский ринг Майка Тайсона. "Железный Майк" в возрасте 58 лет вернулся в ринг с поражения от Джейка Пола.
Я возвращаюсь за славой, за золотым поясом, за тройной короной. Именно этого я хочу. А все эти другие побочные варианты? Посмотрите на Майка Тайсона (в бою с Джейком Полом – 24 Канал) – посмотрите, каким свежим он выглядит. Он для меня вдохновение,
– заявил МакГрегор.
Напомним, что за спиной Конора 22 победы (19 – нокаутом) и 6 поражений. Последний раз проводил официальный бой еще в июле 2021-го, когда второй раз подряд проиграл американцу Дастину Порье.
К слову. Уже даже назывались гонорары бойцов за очную битву. Макгрегор и Пол-старший могли получить за бой по 250 миллионов долларов. Отметим, что Конор является самым богатым бойцом в истории UFC. Его состояние составляет 200 миллионов долларов.
Какой бой вернет МакГрегора в октагон?
Еще весной 2025-го Конор рассказывал, ради какого боя возобновит профессиональную карьеру. Ирландец хочет подраться с Майклом Чендлером.
Железный Майкл Чендлер. Незаконченное дело,
– написал МакГрегор на своей странице в в соцсети Х.
Макгрегора дисквалифицировали?
В начале октября этого года появилась информация о дисквалификации одиозного ирландца. В течение 2024-го года Конор несколько раз уклонялся от прохождения теста на допинг. Он своевременно не сообщал представителям USADA о своем местонахождении, из-за чего агенты не могли взять биоматериалы у ирландского бойца.
Макгрегор мог получить суровую 2-летнюю дисквалификацию, но признал свою ошибку. Поэтому его отстранение от соревнований было сокращено до 18 месяцев. Конор будет оставаться вне турниров до 20 марта 2026 года.
Несмотря на это ирландец хочу провести бой в рамках UFC White House, который состоится в июле 2026-го в Белом доме.