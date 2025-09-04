59-річний американський боксер запевнив, що йому не подобається, що така велика кількість уваги прикута до протистояння Теренса Кроуфорда та Сауля Альвареса. Майк Тайсон пригадав попередній бій "Мисливця" проти Ісраїла Мадрімова, який відбувся 3 серпня 2024 року, передає 24 Канал із посиланням на BeIN Sports.

Чому Тайсон розкритикував бій Кроуфорд – Альварес?

На думку "Залізного Майка", Кроуфорду було важко протистояти Мадрімову. Тайсон вважає, що Теренсу не варто було битись із цим суперником із Узбекистану.

Мені не подобається цей бій. Теренс набере забагато багато ваги. Кроуфорд намучився з Мадрімовим, великим і незручним суперником; йому не варто було з ним битися,

– заявив Тайсон.

Нагадаємо, що у тому поєдинку Кроуфорд переміг Мадрімова лише за одноголосним рішенням суддів. Завдяки цій перемозі Теренс став чемпіоном у четвертій ваговій категорії.

Що відомо про бій Кроуфорд – Канело?