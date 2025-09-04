59-летний американский боксер заверил, что ему не нравится, что такое большое количество внимания приковано к противостоянию Теренса Кроуфорда и Сауля Альвареса. Майк Тайсон вспомнил предыдущий бой "Охотника" против Исраила Мадримова, который состоялся 3 августа 2024 года, передает 24 Канал со ссылкой на BeIN Sports.
Почему Тайсон раскритиковал бой Кроуфорд – Альварес?
По мнению "Железного Майка", Кроуфорду было трудно противостоять Мадримову. Тайсон считает, что Теренсу не стоило драться с этим соперником из Узбекистана.
Мне не нравится этот бой. Теренс наберет слишком много веса. Кроуфорд намучился с Мадримовым, большим и неудобным соперником; ему не стоило с ним драться,
– заявил Тайсон.
Напомним, что в том поединке Кроуфорд победил Мадримова только по единогласному решению судей. Благодаря этой победе Теренс стал чемпионом в четвертой весовой категории.
Что известно о бое Кроуфорд – Канело?
- В мае текущего года боксеры провели первую дуэль взглядов. Уже появилось промо мегафайта от Netflix.
- Мегафайт Кроуфорд – Канело состоится 13 сентября 2025 года на "Allegiant Stadium" в Лас-Вегасе (США). На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе, которым владеет Альварес. В этом поединке Теренс потеряет пояс WBA.
- В андеркарде вечера бокса свой бой проведет украинский боксер Сергей Богачук.
- За спиной Кроуфорда 41 победный поединок (31 – нокаутом).
- Альварес имеет 63 победы в 67-ми поединках (39 – нокаутом) при 2-х поражениях и стольких же мировых.