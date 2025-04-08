Кривдник Богачука дав прогноз на зірковий бій Кроуфорд – Альварес

Чемпіон світу за версією WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд може провести бій проти володаря титулів WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Сауля Альвареса. Тимчасовий чемпіон світу WBC у першій середній вазі Вірджіл Ортіс дав свій прогноз на потенційний двобій.

27-річний американський боксер порівняв вагу Теренса Кроуфорда та Сауля Альвареса. На думку Вірджила Ортіса, Кроуфорд є занадто малий для "Канело", адже набрати вагу і належати до цієї вагової категорії, це дві різні речі, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Хто переможе на думку Ортіса

Тимчасовий чемпіон світу додав, що Кроуфорд, як і інші боксери, пропускає удари. Якщо з Альварес влучить чистим ударом, то це може потряснути непереможного Теренса. Ортіс зробив свою ставку на переможця можливого бою.

Я думаю, що Кроуфорд занадто малий. Так, я бачив, скільки він важить. Набрати вагу і належати до цієї ваги – це дві різні речі. Я б зрозумів, якби Теренс бився з кимось меншого калібру, але ми говоримо про "Канело". Цей чувак хороший. Він керує боксом вже дуже давно. Я думаю, ми побачимо чисту перемогу,

– заявив Ортіс.

Раніше відзначалось, що Кроуфорд втратить титул WBO, як тільки оголосить про офіційний бій із Альваресом. Пояс заберуть через те, що зірковий боксер не повернеться у першу середню вагу.

Довідка. На початку лютого поточного 2025-го року стало відомо, що бій між Кроуфордом та Альваресом перенесений на вересень. Зірки боксу вийдуть у ринг на стадіоні "Allegiant" у Лас-Вегасі (США).

Додамо, що Майк Тайсон також зробив свій прогноз на потенційний бій Кроуфорд – Альварес.