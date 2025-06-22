Ніколи не скажу, – Кроуфорд виступив з гучною заявою перед мегафайтом проти Альвареса

Восени 2025 року відбудеться грандіозний поєдинок між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом. Канело захищатиме титул "асболюта" у другій середні вазі.

Кроуфорд зробив гучну заяву перед боєм проти Альвареса. "Мисливець" оцінив свої шанси перемогти мексиканського чемпіона, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

Читайте також На кону бою Альварес – Кроуфорд стоятиме найдорожчий пояс The Ring в історії: його ціна зашкалює

Що сказав Кроуфорд

Теренс Кроуфорд шокував боксерську спільноту зухвалою заявою. Американський боксер оцінив шанси на перемогу у вуличному бою проти Сауля Альвареса.

"Мисливець" впевнений, що здолав би мексиканського боксера. На його думку, Канело не мав би шансів у вуличному поєдинку.

Я знаю, на що здатен. На вулиці — я є я, проти будь-кого. Я ніколи не скажу, що хтось мене поб'є,

– сказав Кроуфорд.

Нагадаємо, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом має відбутись у Лас-Вегасі. Запланована дата пекельного поєдинку – 13 вересня 2025 року.

Нещодавно Сауль Альварес та Теренс Кроуфорд провели другу битву поглядів перед очним протистоянням.