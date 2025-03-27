"Кинувся на нього": легендарний Льїюс пригадав найшвидший нокаут у кар'єрі

Леннокс Льюїс поділився спогадами з минулого стосовно своїх поєдинків. Зокрема. він пригадав поєдинок проти польського боксера Анджея Голоти.

У жовтні 1997 року Леннокс Льюїс бився проти Анджея Голоти. Бій між британцем та поляком тривав всього 95 секунд, інформує 24 канал із посиланням на The Ring.

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У чому причина швидкого нокауту

Колишній британський боксер розповів, що мама завжди готувала йому обід перед поєдинком. Тоді вона вирішила додати у їжу різноманітних спецій. Льюїс зазначив, що йому через деякий час стало некомфортно.

Леннокс Льюїс пригадав, що він не знав, що йому робити. Або йти у туалет, або битись у рингу. Легендарний британець обрав рішення вийти на бій.

Я сказав собі: Краще мені швидше позбутися його, щоб я міг піти в туалет. Я вийшов на ринг. Він якось дивно подивився на мене. Я подумав: На кого ти дивишся?. Це мене нервувало, як і перець. Я кинувся на нього, кинув кілька комбінацій, і він не втримався,

– розповів Льюїс.

Раніше Леннокс Льїюс пригадав бій проти Віталія Кличка у 2003 році. Легенда боксу доволі зухвало висловився стосовно минулого поєдинку із представником України.