В октябре 1997 года Леннокс Льюис дрался против Анджея Голоты. Бой между британцем и поляком длился всего 95 секунд, информирует 24 канал со ссылкой на The Ring.

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В чем причина быстрого нокаута

Бывший британский боксер рассказал, что мама всегда готовила ему обед перед поединком. Тогда она решила добавить в пищу разнообразных специй. Льюис отметил, что ему через некоторое время стало некомфортно.

Леннокс Льюис вспомнил, что он не знал, что ему делать. Или идти в туалет, или драться в ринге. Легендарный британец выбрал решение выйти на бой.

Я сказал себе: Лучше мне быстрее избавиться от его, чтобы я мог пойти в туалет. Я вышел на ринг. Он как-то странно посмотрел на меня. Я подумал: На кого ты смотришь? Это меня нервировало, как и перец. Я бросился на него, бросил несколько комбинаций, и он не удержался,

– рассказал Льюис.

Ранее Леннокс Льиюс вспомнил бой против Виталия Кличко в 2003 году. Легенда бокса довольно дерзко высказался относительно прошлого поединка с представителем Украины.