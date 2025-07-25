Льюїс зізнався, чому відмовився давати реванш Кличку

Колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс пригадав своє протистояння із Віталієм Кличком. Ексчемпіон світу нарешті розповів, чому вирішив не проводити реванш проти Кличка-старшого.

Колишній боксер пригадав, що Віталій Кличко став його останнім суперником у професійній кар'єрі. Леннокс Льюїс запевнив, що дав "добро" на бій за 10 днів до нього та заявив, який чемпіон наважиться вийти на зустріч проти головного претендента у такій короткій звістці, передає 24 Канал із посиланням на акаунт Льюїса у соцмережі Х.

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Чому Льюїс відмовився від реваншу проти Кличка?

Льюїс зізнався, чому вирішив відмовитись від реваншу проти Віталія Кличка., хоча після першого бою пообіцяв дати другий шанс українцю.

Я серйозно розглядав реванш, але зрештою вирішив дотриматися початкового плану – я вже тоді думав про сім'ю і життя без боксу. Віталій згодом став великим чемпіоном. А я розумів, час не на моєму боці,

– сказав Леннокс.

Нагадаємо, що 21 червня 2003 року Льюїс розділив ринг із Кличком-старшим. Їх бій тривав половину від усіх раундів (шість). Лікар не дозволив Віталію продовжити бій через серйозне розсічення над оком. Рефері віддав перемогу технічним нокаутом Ленноксу. Найприкріше те, що на момент зупинки бою українець перемагав за підрахунками суддів.

До слова. Нещодавно Льюїс припустив, як би закінчився його лобовий бій проти Олександра Усика.

Відзначимо, що після цього двобою Кличко-старший більше ніколи не програвав. Після битви із Ленноксом Віталій провів ще 13 зустрічей. Останнім суперником Кличка став німець Мануель Чарр. У Москві Кличко переміг технічним нокаутом вже у 4-му раунді.