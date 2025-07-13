Український тренер спрогнозував, у якому раунді Усик може нокаутувати Дюбуа

Олександр Усик 19 липня дасть офіційний реванш Даніеля Дюбуа на арені "Вемблі" у Лондоні. Боксери позмагаються за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті, тому ціна однією помилки може бути грандіозною.

Колишній тренер збірної України з боксу Леонід Лоївський висловив свою думку щодо реваншу Усик – Дюбуа. Наставник заговорив про нокаут від українця 19 липня, інформує 24 Канал із посиланням на Lucky Punch.

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У якому раунді Усик відправить Дюбуа у нокаут?

Лоївський розповів про дисциплінованість Усика та його молоду команду, яка усіляко допомагає Олександру ставати найкращим. Також тренер додав про максимальну самовіддачу українського чемпіона у тренувальному таборі перед боями.

Леонід Лоївський пригадав тренувальний процес Даніеля Дюбуа у клубі Майка Тайсона, де він готувався до бою проти Джозефа Паркера, який так і не відбувся. Коуч заявив, що "Динаміт" був у дуже хорошій формі та сильно виріс, якщо порівнювати із попередніми поєдинками.

До слова. Дюбуа знявся із бою проти Паркера через раптову хворобу. Даніеля замінив в останній момент Мартін Баколе, який вже у другому раунді був нокаутований новозеландцем.

Український наставник спрогнозував, у якому раунді Усик може відправити Дюбуа у нокаут,

Олександр – це унікальний боксер, який підлаштовується під будь-якого суперника. Ключова його робота – це обманювати та закручувати суперника. Він постійно здатен тримати своїх опонентів у напрузі та не дає їм думати. Усик працює добре і на ближній і на дальній дистанції, ну і звісно, має дуже хорошу фізичну підготовку. Думаю, що у 7-8 раунді він втомить Дюбуа і буде нокаут,

– сказав Лоївський.

Раніше екстренер української збірної з боксу прирівняв Усика із легендарним Мухаммедом Алі.

Нагадаємо, що перший бій між Усиком і Дюбуа закінчився перемогою українця технічним нокаутом у 9-му раунді. По ходу 5-го раунду Даніель відправив Олександра на канвас після удару нижче пояса.