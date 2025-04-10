Чемпіон світу розхвалив українського боксера перед очним протистоянням

Зовсім скоро Сергій Радченко повернеться у професійний ринг. Український боксер битиметься проти чемпіона світу Кевіна Лерени.

Суперника Радченка висловився стосовно поєдинку проти українця. Кевін Лерена заявив, що глядачі побачать видовищний бій, повідомляє 24 канал із посиланням на IOL.

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Лерена про бій проти Радченка

Кевін Лерена висловив хвилювання перед поєдинком, адже це перший титульний бій, який відбудеться в Південній Африці. Чемпіон світу зазначив, що він провів важку підготовку та готовий віддати всі сили на рингу.

На мене чекає серйозне завдання, адже Сергій Радченко – дуже сильний український боксер. Проте на рингу вболівальники побачать справжнє видовище. Я ніколи не шкодую себе і повністю викладаюся на тренуваннях,

– сказав Лерена.

Нагадаємо, що Кевін Лерена в останньому поєдинку поступився Джастісу Хуні. Після чого він отримав підвищення у статусі та став володарем титулу чемпіона світу за версією WBC.

До слова. Бій між Сергієм Радченком та Кевіном Лереною відбудеться 1 травня 2025 року у Південній Африці.

Сергій Радченко наразі має переможну серію із чотирьох боїв. У серпні минулого року український боксер здолав серба Андрія Пешича.