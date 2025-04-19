Ексчемпіон світу назвав боксера, який здолає Усика

Олександр Усик близький до моменту, аби дати реванш Даніелю Дюбуа. Чимало у боксерській спільноті роблять прогнози на можливий реванш.

Видання The Ring навіть видало інсайд щодо ймовірного реваншу Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. За їх інформацією, друга битва може відбутись 12 липня 2025-го року на лондонському "Вемблі". Однак у команді непереможного українця різко відреагували на інформацію авторитетного джерела.

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Околі про реванш Усик – Дюбуа

WBO вже навіть встигла санкціонувати реванш Усик – Дюбуа.

Паралельно із цими усіма інсайдами колишній чемпіон світу Лоуренс Околі висловився щодо можливої другої битви боксерів та спрогнозував ймовірного переможця, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Щоразу, коли я кажу, що хтось переможе Усика, йому якимось чином вдається зробити свою справу. Я думаю що цього разу, або Дюбуа переможе його, або Усик завершить кар'єру після двох наступних боїв,

– сказав Околі.

До слова. Усик перемагав технічним нокаутом Дюбуа у 9-му раунді серпневого бою 2023-го року у польському місті Вроцлав.

Також IBF планує зобов'язати Даніеля Дюбуа провести захист титулу проти Дерека Чісори. Боксерська організація оголосить про рішення щодо британської битви вже 22 квітня.

У команді Усика заявляли, що наразі тривають перемовини із промоутером "Динаміта" щодо реваншу. Сергій Лапін попросив трішки зачекати, аби дізнатись офіційну інформацію.