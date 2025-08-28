Бадді Макгірт поділився думками щодо Олександра Усика. Американський тренер назвав боксера, який може перемогти абсолютного чемпіона світу, повідомляє 24 канал із посиланням на Bloody Knockout.

Читайте також Ексчемпіонка зізналась, які емоції відчула після швидкої перемоги Усика над Дюбуа

Хто може здолати Усика?

Бадді Макгірт назвав єдиного боксера, що має шанси перемогти Олександра Усика в очному протистоянні. Американський тренер зазначив, що український чемпіон бив його вже два рази, але це не Тайсон Ф'юрі.

Спеціаліст вважає, що це відомий британський боксер. На його думку, Ентоні Джошуа може здолати абсолютного чемпіона світу з України.

Ви скажете, що я божевільний, але є хлопець, який може перемогти Усика. Олександр уже двічі перемагав цього хлопця, і я не кажу про Тайсона Ф’юрі. Я не хотів вам цього говорити, але Ентоні Джошуа єдиний, хто може його перемогти,

– сказав Макгірт.

Нагадаємо, що Олександр Усик бився проти Ентоні Джошуа у 2021 та 2022 роках. У першому поєдинку "Король хевівейту" переміг одноголосним рішенням суддів, а у другому – роздільним.

Раніше повідомляли про те, що Даніель Лапін висловився про майбутнє Олександра Усика у професійному ринзі. Український боксер спрогнозував кількість боїв "Короля хевівейту.