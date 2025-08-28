Бадди Макгирт поделился мыслями относительно Александра Усика. Американский тренер назвал боксера, который может победить абсолютного чемпиона мира, сообщает 24 канал со ссылкой на Bloody Knockout.

Кто может одолеть Усика?

Бадди Макгирт назвал единственного боксера, имеющего шансы победить Александра Усика в очном противостоянии. Американский тренер отметил, что украинский чемпион бил его уже два раза, но это не Тайсон Фьюри.

Специалист считает, что это известный британский боксер. По его мнению, Энтони Джошуа может одолеть абсолютного чемпиона мира из Украины.

Вы скажете, что я сумасшедший, но есть парень, который может победить Усика. Александр уже дважды побеждал этого парня, и я не говорю о Тайсоне Фьюри. Я не хотел вам этого говорить, но Энтони Джошуа единственный, кто может его победить,

– сказал Макгирт.

Напомним, что Александр Усик дрался против Энтони Джошуа в 2021 и 2022 годах. В первом поединке "Король хевивейта" победил единогласным решением судей, а во втором – раздельным.

Ранее сообщалось о том, что Даниэль Лапин высказался о будущем Александра Усика в профессиональном ринге. Украинский боксер спрогнозировал количество боев "Короля хевивейта.