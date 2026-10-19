Не Україна і не Франція: яку країну для життя обрав молодший син Кличка

21-річний Максим-Олександр Кличко, молодший син Віталія Кличка, обрав для життя та професійного розвитку Сполучені Штати Америки. Баскетболіст залишив французький клуб Монако та продовжив спортивний шлях у студентській команді Університету Східної Кароліни, яка виступає в американській лізі NCAA.

Рішення перебратися за океан він розглядає як нову можливість для розвитку кар'єри, пише 24 Канал. Американський студентський баскетбол відкриває перед молодими гравцями перспективи отримання ігрової практики, вдосконалення майстерності та подальшого професійного зростання.

Чому Максим Кличко обрав США

Перед переїздом до Америки Максим протягом двох років перебував у структурі французького клубу "Монако". Він демонстрував результативну гру в молодіжному чемпіонаті Франції U-21, а також отримав можливість дебютувати за основну команду клубу.

Утім, баскетболіст вирішив змінити спортивне середовище та повернутися до США. Одним із чинників вибору Університету Східної Кароліни стала можливість отримувати стабільний ігровий час. Регулярні виступи допомагають набиратися досвіду та розвиватися на високому рівні.

Максим обрав шлях, який відрізняється від кар'єри свого батька Віталія та дядька Володимира Кличків, які здобули світову популярність у боксі. Натомість він зосередився на баскетболі та продовжує виступати за національну збірну України.

Maxim Klitschko on playing overseas and returning to College basketball: “it definitely gives me a perspective on things. It has taken me a bit of time to adjust back to the college game. There are skills though that I can bring from those Euro Leagues to the college game” https://t.co/TEY4HMv57W — Hoist The Colours (@HTC247) October 7, 2026

Який зріст у сина Віталія Кличка

Максим-Олександр вирізняється фізичними даними. Його зріст становить близько 216 сантиметрів, завдяки чому він грає на позиції центрового.

Він вищий за свого батька Віталія Кличка, зріст якого становить приблизно 201 сантиметр, і дядька Володимира, зріст якого близько 198 сантиметрів.

Що відомо про родину Максима Кличка

Максим – молодший син Віталія Кличка та Наталії Єгорової. Подружжя оголосило про розлучення у 2022 році після 25 років шлюбу. У спортсмена також є старший брат Єгор-Даніель і сестра Єлизавета-Вікторія.

Наталія Єгорова та Віталій Кличко / Фото інстаграм ексдружини

Діти Віталія Кличка здебільшого уникають надмірної уваги суспільства та зосереджуються на власному житті, навчанні й кар'єрі. Максим також нечасто ділиться подробицями особистого життя в соціальних мережах, хоча час від часу публікує світлини з рідними.

Через спортивну кар'єру за кордоном і повномасштабну війну в Україні він рідко бачиться з батьком, який продовжує працювати в Києві.