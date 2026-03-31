Колишній інтернаціональний чемпіон за версією IBF не має міцної дружби з жодним громадянином Італії, повідомляє NV. За його словами, для італійців він завжди буде чужим.
Що Продан сказав про життя в Італії?
Спортсмен з Буковини також пояснив різницю українського та італійського менталітетів, наголосивши, що це різні нації.
Наприклад, для італійців, як каже Продан, усе в житті добре, якщо є дім, автомобіль та робота. Боксер додав, що вони передусім піклуються про те, як відпочити влітку та взимку на морі та в горах відповідно.
Також Максим зазначив на високу конкуренцію на ринку праці. Зокрема, перевагу при працевлаштуванні віддають тому, хто погоджується на меншу зарплату.
Зараз, якщо тобі якусь роботу пропонують – раніше вона коштувала 100 євро в день, можна було заробити. А зараз приїжджає хтось без документів – він за 50 євро готовий зробити,
– додав Продан.
При цьому він підкреслив, що в Італії залишаються високі ціни на життя, зокрема комунальні послуги.
Окрім того, спортсмен розповів, що в Італії негативно ставляться до мігрантів, хоча й не всі радикально налаштовані.
Вони тебе ніколи не приймуть, скільки б ти років тут не жив. Вони все одно вважають тебе чужим,
– заявив боксер.
Продан зізнався, що не має друзів італійців, за винятком тренера з фізпідготовки та другого тренера з боксу. Тому, як каже боксер, у разі надзвичайних ситуацій він може покластися тільки на друзів з України.
Що відомо про Продана?
- Максим народився у Чернівецькій області, у селі Рингач. Хлопець переїхав до тітки та почав займатися боксом після того, як його батьки поїхали до Італії.
- За даними BoxRec, Максим дебютував на професійному рингу у 2015 році. Його професійний рекорд складає 24 перемоги (18 нокаутом), дві поразки та одна нічия.
- У своєму інстаграмі він повідомив, що у квітні поб'ється проти молдованина Іона Катарау, у травні у нього запланований півфінал за титул чемпіона Італії з Валеріо Мантовані.