Бывший интернациональный чемпион по версии IBF не имеет крепкой дружбы ни с одним гражданином Италии, сообщает NV. По его словам, для итальянцев он всегда будет чужим.

Что Продан сказал о жизни в Италии?

Спортсмен из Буковины также объяснил разницу украинского и итальянского менталитетов, отметив, что это разные нации.

Например, для итальянцев, как говорит Продан, все в жизни хорошо, если есть дом, автомобиль и работа. Боксер добавил, что они прежде всего заботятся о том, как отдохнуть летом и зимой на море и в горах соответственно.

Также Максим отметил высокую конкуренцию на рынке труда. В частности, предпочтение при трудоустройстве отдают тому, кто соглашается на меньшую зарплату.

Сейчас, если тебе какую-то работу предлагают – раньше она стоила 100 евро в день, можно было заработать. А сейчас приезжает кто-то без документов – он за 50 евро готов сделать,

– добавил Продан.

При этом он подчеркнул, что в Италии остаются высокие цены на жизнь, в частности коммунальные услуги.

Кроме того, спортсмен рассказал, что в Италии негативно относятся к мигрантам, хотя и не все радикально настроены.

Они тебя никогда не примут, сколько бы ты лет здесь не жил. Они все равно считают тебя чужим,

– заявил боксер.

Продан признался, что не имеет друзей итальянцев, за исключением тренера по физподготовке и второго тренера по боксу. Поэтому, как говорит боксер, в случае чрезвычайных ситуаций он может положиться только на друзей из Украины.

