"Вони тебе ніколи не приймуть": відомий боксер з Буковини заявив, що почувається чужим в Італії

Відомий український боксер Максим Продан з 2013 року живе в Італії. Він зізнався, що залишається чужим у цій країні, хоча й провів у ній 13 років.

Колишній інтернаціональний чемпіон за версією IBF не має міцної дружби з жодним громадянином Італії, повідомляє NV. За його словами, для італійців він завжди буде чужим.

Що Продан сказав про життя в Італії?

Спортсмен з Буковини також пояснив різницю українського та італійського менталітетів, наголосивши, що це різні нації.

Наприклад, для італійців, як каже Продан, усе в житті добре, якщо є дім, автомобіль та робота. Боксер додав, що вони передусім піклуються про те, як відпочити влітку та взимку на морі та в горах відповідно.

Також Максим зазначив на високу конкуренцію на ринку праці. Зокрема, перевагу при працевлаштуванні віддають тому, хто погоджується на меншу зарплату.

Зараз, якщо тобі якусь роботу пропонують – раніше вона коштувала 100 євро в день, можна було заробити. А зараз приїжджає хтось без документів – він за 50 євро готовий зробити,

– додав Продан.

При цьому він підкреслив, що в Італії залишаються високі ціни на життя, зокрема комунальні послуги.

Окрім того, спортсмен розповів, що в Італії негативно ставляться до мігрантів, хоча й не всі радикально налаштовані.

Вони тебе ніколи не приймуть, скільки б ти років тут не жив. Вони все одно вважають тебе чужим,

– заявив боксер.

Продан зізнався, що не має друзів італійців, за винятком тренера з фізпідготовки та другого тренера з боксу. Тому, як каже боксер, у разі надзвичайних ситуацій він може покластися тільки на друзів з України.

Що відомо про Продана?