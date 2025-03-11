Наступним суперником Продана став італієць Мірко Географо. Титульний поєдинок відбудеться в Італії, повідомляє 24 канал із посиланням на fpiboxe.

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Коли відбудеться бій

Максим Продан битиметься про Мірко Географо, який володіє чемпіонським поясом у напівсередній вазі за версією EBU Silver. Італійський боксер вперше проведе захист титулу.

Титульний поєдинок Продан – Географо відбудеться у Мілані. Проведення бою заплановано на 14 червня 2025 року.

Зазначимо, що наразі Максим Продан має успішну серію з 4 перемог поспіль. В останньому бою українcький боксер знищив серба Сладжана Драгишича, відправивши його у нокаут в четвертому раунді.

Мірко Географо востаннє бився у жовтні 2024 року. Італійський боксер здолав свого земляка П'єтро Розетті одностайним рішенням суддів та здобув чемпіонський пояс EBU Silver.