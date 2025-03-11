Следующим соперником Продана стал итальянец Мирко Географо. Титульный поединок состоится в Италии, сообщает 24 канал со ссылкой на fpiboxe.

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Когда состоится бой

Максим Продан сразится о Мирко Географо, который владеет чемпионским поясом в полусреднем весе по версии EBU Silver. Итальянский боксер впервые проведет защиту титула.

Титульный поединок Продан – Географо состоится в Милане. Проведение боя запланировано на 14 июня 2025 года.

Отметим, что сейчас Максим Продан имеет успешную серию из 4 побед подряд. В последнем бою украинский боксер уничтожил серба Сладжана Драгишича, отправив его в нокаут в четвертом раунде.

Мирко Географо последний раз дрался в октябре 2024 года. Итальянский боксер одолел своего земляка Пьетро Розетти единогласным решением судей и получил чемпионский пояс EBU Silver.