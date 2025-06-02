"Убий чи помри": зірковий боксер розкрив план на бій з легендою боксу

Влітку цього року фанати боксу матимуть змогу побачити видовищну подію. У профі-ринг повертається легендарний Менні Пак'яо.

46-річний філіппінець битиметься проти Маріо Барріоса. Майбутній суперник "Пак Мена" висловився стосовно поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на FightHype.

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Чого очікує Барріос

Американський боксер назвав план на бій проти Менні Пак'яо. Барріос наголосив, що він має не дати філіппінцю потрапити в ритм та забирати раунди.

Зі слів Маріо, тоді він зможе перемогти "Пак Мена". Американець також зазначив, що для нього цей бій не відрізняється від інших.

Для мене це такий самий бій, як і всі інші – убий чи помри,

– сказав Барріос.

Нагадаємо, що бій між Менні Пак'яо та Маріо Барріосом відбудеться 19 липня 2025 року.

Раніше повідомляли, що боксери провели першу битву поглядів перед майбутнім поєдинком.