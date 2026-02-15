Його не любить Усик: ексчемпіон повернувся з "пенсії" в 41 рік і відзначився брудним вчинком

Відомий німецький боксер Марко Хук повернувся на ринг та провив тільки другий бій за 5 років. Єдиний боксер, якого не любить Олександр Усик, здобув перемогу над Вацлавом Пейсару.

Поєдинок відбувся у суботу, 14 лютого, на вечорі боксу в німецькому Галле. Про це повідомляє vRINGe. Дивіться також Ф'юрі отримав жорстке попередження щодо реваншу з Усиком Як Марко Хук переміг після повернення? Бій тривав усі 10 раундів та завершився перемогою Хука одноголосним рішенням суддів. Під час поєдинку німецький ветеран відзначився брудним вчинком. У другому раунді боксери опинилися біля канатів і Марко повалив чеського суперника ліктем, після чого переступив його. Як Марко Хул повалив Вацлава Пейсару: дивіться відео Після бою Хук заявив, що націлений на чемпіонський титул. Судячи з усього, мова йде про бриджервейт. Що відомо про Хука та чому його не любить Усик? Хук – колишній чемпіон світу за версією WBO (2009 – 2015) у першій важкій вазі. За даними BoxRec, бій проти Пейсари був другим поєдинком німця за останні п'ять років – у червні 2024 року він переміг грецького боксера Евгениоса Лазаридіса.

Хук відомий українським вболівальникам поєдинком проти Усика у чвертьфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), який відбувся у 2017 році.

Тоді українець переміг суперника в десятому раунді технічним нокаутом. Пізніше Усик зізнався, що Марко – єдиний опонент в його кар'єрі, якого він не любить.

Боксер розповідав, що Хук ображав його маму, за що українець сильно побив його на рингу.

Протягом кар'єри Хук провів 51 бій, з яких виграв 44. У його пасиві 5 поразок та одна нічия.