Відомого бійця UFC могли вбити: він витягнув дробовик і злякав невідомого з ножем – відео

Еквадорський боєць змішаних єдиноборств Марлон Вера міг серйозно постраждати та навіть померти під час ремонту свого автомобіля. Невідомий чоловік йшов до нього із великим ножем.

Марлон Вера просто ремонтував свій автомобіль біля будинку у Каліфорнії, коли міг стати жертвою нападу. Невідомий чоловік витягнув великий ніж і наближався до спортсмена, пише 24 Канал.

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Злякав нападника

На щастя, еквадорський боєць вчасно побачив наближення підозрілого чоловіка та витягнув з переднього сидіння дробовик. Вера розрядив його та прицілився у бій невідомого, чим неабияк злякав нападника. Той втікав із місця можливого злочину якомога дужче.

Відео нападу на бійця MMA Марлона Веру у Каліфорнії

Слід додати, що раніше будинок відомого бійця пограбували під час його титульного поєдинку проти Шона О’Меллі на UFC 299.

Вже 3 травня Марлон Вера проведе свій наступний бій. Його суперником стане Маріо Баутіста з Бразилії.

Хто такий Марлон Вера