Зухвалий боксер може зірвати реванш Усика проти Дюбуа, але є один нюанс

Конголезький боксер Мартін Баколе може претендувати на бій за титул чемпіона світу. Боєць надважкої ваги хоче провести бій проти переможця поєдинку Даніель Дюбуа – Джозеф Паркер.

Промоутер Бен Шалом заявив, що більше ніхто не зможе уникнути зустрічі із Мартіном Баколе. Однак для проведення титульного бою конголезькому боксеру потрібно перемогти у найближчому своєму поєдинку, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Баколе чекає переможця бою Дюбуа – Паркер

Баколе отримав у суперники нігерійця Ефе Аджагба, які поб'ються за статус претендента на титул чемпіона світу за версією IBF у хевівейті. Боксери зійдуться у ринзі 2 травня у Нью-Йорку. Якщо Мартін тріумфує у цій битві, то зможе провести бій проти переможця дуелі Дюбуа – Паркер.

Довідка. Дюбуа захищатиме свій пояс чемпіона світу за версією IBF у хевівейті проти Паркера 22 лютого в Ер-Ріяді.

Промоутер додав, що Баколе може провести даний двобій до кінця 2025-го року.

Мартіна більше не можна уникати. Якщо він переможе в травні наступного суперника, то стане обов'язковим претендентом на бій за пояс чемпіона за версією IBF. Ми намагатимемося негайно забезпечити дотримання цієї обов'язкової умови. Він буде першим у черзі, і цей бій має відбутися. Мартін – найбільш небезпечний боксер у суперважкій вазі, і на те є вагомі причини. Він уважно стежитиме за боєм Дюбуа – Паркер. Незалежно від результату цієї зустрічі, Баколе впевнений у тому, що завоює титул, коли прийде його час,

– розповів Бен Шалом.

Нагадаємо, що сам Баколе та його тренер робили самовпевнені заяви щодо Олександра Усика. Мартін та коуч боксера запевняли, що здатні зупинити переможний шлях українського чемпіона світу. Такі заяви конголезець та його наставник робили на основі спарингів Баколе проти Усика у Дубаї.

Відзначимо, що єдина поразка у кар'єрі Баколе була 13 жовтня 2018-го року. Тоді Мартін програв Майклу Гантеру. Загалом за спиною Баколе 22 поєдинки, у яких здобув 21 перемогу (16 – нокаутом).