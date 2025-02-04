Зухвалий боксер із Конго став ще одним боксером, який хоче зійтись в одному ринзі із Олександром Усиком. Мартін Баколе кинув публічний виклик Усику, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Баколе хоче побитись із Усиком

Конголезький супертяж попросив українця ще трохи зачекати із пенсією.

Олександр Усик, благаю, не завершуй кар'єру зараз, зачекай на мене. Я хочу, щоб ти провів ще один хороший бій. Але зараз Усик непереможений, і йому вирішувати, що робити. Але якщо він хоче продовжувати боксувати, то нехай зачекає на мене,

– попросив Баколе.

Ще раніше Мартін та його наставник робили гучні заяви про перемогу у можливому поєдинку над Усиком. Тренер конголезького боксера заявляв, що лише його підопічний здатен завдати першої поразки у кар'єрі Олександра. Водночас промоутер українця Олександр Красюк назвав Баколе "наступним чемпіоном світу у хевівейті".

До слова. З'явилась інформація, що свій наступний бій Баколе проведе проти Ентоні Джошуа. Перемовини між командами боксерів вже перебувають на фінальній стадії.

Також раніше повідомлялось, що Баколе претендує на бій проти переможця зустрічі Дюбуа – Паркер. На який теж чекають Джо Джойс, Олександр Усик та Ентоні Джошуа.